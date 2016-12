Jovem é preso e adolescente detido por roubo a lanchonete

Um rapaz de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos, detido, após serem flagrados por policiais militares assaltando um estabelecimento comercial no Parque do Horto, em Hortolândia. O crime ocorreu no final da tarde desta terça-feira (27), na Rua Hortência, altura do número 352.

Policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro quando se depararam com os suspeitos roubando uma lanchonete. Os soldados viram os jovens rendendo duas mulheres no balcão do estabelecimento.

Com o desempregado E.S.D., de 20 anos, policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola. Já com o adolescente, encontraram uma bolsa, um celular e R$ 137,20.

A empresária D.P.S., de 41 anos, disse que foi rendida pelo desempregado, enquanto que o adolescente recolheu o dinheiro do caixa e subtraiu a bolsa e o celular de uma cliente. Os dois foram apresentados no Plantão Policial de Hortolândia. O rapaz maior de idade foi autuado em flagrante por roubo e o menor, detido por ato infracional. Ambos foram recolhidos na cadeia de Sumaré.