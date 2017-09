Jovem é detida ao tentar entrar em CDP com moeda em órgão genital

Uma jovem de 18 anos foi detida na manhã deste sábado (9) após tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia com uma moeda de dez centavos nas partes íntimas. O flagrante foi feito pelo Body Scanner – equipamento de varredura corporal –, instalado recentemente na unidade. Foto: Divulgação

De acordo com a unidade, somente no sábado, o CDP recebeu 421 visitantes. Entre eles a jovem de 18 anos detida com a moeda. Ela é irmã de um preso de 22 anos e após o flagrante foi encaminhada para a delegacia do município para registro da ocorrência.

A direção do CDP instaurou procedimento apuratório disciplinar e isolou o preso que seria visitado. A jovem teve as visitas suspensas. Além do Body Scanner, a unidade conta com raio-X e detectores de metais.

LEIA TAMBÉM: Hospital volta a realizar cirurgias ortopédicas de urgência