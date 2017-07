Jovem baleado permanece internado em estado grave

Permanece internado em estado grave o jovem de 20 anos baleado em um assalto a um supermercado na manhã desta sexta-feira (28), em Hortolândia. De acordo com o gerente do estabelecimento comercial onde a vítima trabalha há quatro anos como repositor, Arnaldo Francisco da Silva, de 48 anos, o rapaz está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

“É um menino jovem, com planos de casar, comprar uma casa, muito querido por todos. Sabemos que a situação dele é grave, mas temos fé [que ele vai se recuperar] e pedimos que orem por ele”, declarou Arnaldo.

O crime aconteceu por volta das 7h50, Rua Turmalina, no Jardim Santa Esmeralda. Dois homens armados com revólveres entraram no supermercado e renderam além da vítima, outras duas funcionárias e o gerente. Em entrevista ao LIBERAL na tarde de sexta-feira, ele disse que nenhum deles reagiram ao assalto.