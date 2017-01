Instituto Federal de Hortolândia contrata professores

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo), campus Hortolândia, vai contratar professores substitutos para as áreas de Letras e Informáticas. As inscrições devem ser feitas pessoalmente entre os dias 23 de janeiro a 3 de fevereiro, das 9h às 13h. A unidade está localizada na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/n, no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia.

Para professor substituto da área Letras, será oferecida apenas uma vaga, em regime de 40 horas. O candidato deve ter licenciatura em Letras com habilitação em português e inglês; ou licenciatura em Letras com habilitação em português e inglês com pós-graduação lato sensu nas áreas de Letras ou Educação; ou licenciatura em Letras com habilitação em português e inglês com pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) nas áreas de Letras ou Educação.

Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Também haverá processo seletivo para professor substituto para a área de Informática I e Informática II, sendo uma vaga para cada especifidade, em regime de 40 horas. Para concorrer a vaga de Informática I, é preciso ter graduação na área de Informática com pós-graduação lato sensu na área de Informática; ou graduação na área de Informática com pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área de Informática.

Para a vaga de Informática II, o instituto exige graduação na área de Informática com pós-graduação lato sensu na área de Informática; ou graduação na área de Informática com pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área de Informática.

Nas três vagas, o salário pode chegar a R$ 5.697,61 para candidatos com doutorado. Os editais com os valores das taxas de inscrição podem ser acessados no site da instituição.

