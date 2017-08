Idosos podem se inscrever em aula gratuita de hidroginástica

Aulas de hidroginástica para idosos estão com inscrições abertas no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) de Hortolândia. A piscina do CCMI foi reformada e recebeu escadas adaptadas, manutenção nos aquecedores e iluminação LED, para que os idosos possam praticar a atividade com mais segurança e comodidade. O CCMI está localizado na rua Euclides Pires de Assis, 200, no bairro Remanso Campineiro. Foto: Imprensa-Divulgação

A hidroginástica é importante porque possibilita melhorias no condicionamento físico, fortalecimento dos músculos, e ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação motora dos idosos. Os idosos terão duas aulas por semana, às segundas e quartas-feiras, ou às terças e quintas-feiras, com duração de 50 minutos cada. Ao todo, serão formadas 14 turmas de 50 pessoas, totalizando o atendimento de 700 pessoas ao mês. As atividades acontecerão das 8h às 17h. No ato da inscrição, uma avaliação será realizada no local para identificar se idoso será classificado na turma de hipertensos, diabéticos e de melhor idade.

Os interessados devem comparecer ao Centro com RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, duas fotos 3×4 e atestado médico. Para se inscrever, o idoso precisa ter idade acima de 60 anos e estar com a saúde em ordem. Uma das exigências para a prática das aulas de hidroginástica é de que o idoso tenha touca, sunga e maiô, roupas consideradas apropriadas para a atividade.