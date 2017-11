Hospital Mário Covas adota receituário digital

Os pacientes do Hospital Municipal e Maternidade Governador Mário Covas, de Hortolândia, passarão a receber a prescrição de medicamentos digitada na receita. As receitas deixam de ser escritas à mão, o que podia gerar dúvidas e até mesmo erros de interpretação na leitura dos remédios prescritos pelos médicos.

Desde o início deste ano, a OS (Organização Social) APGP (Associação Paulista de Gestão Pública), empresa contratada pela Prefeitura de Hortolândia para cuidar da gestão das unidades de urgência e emergência do município, investe em melhorias e modernização do Hospital, com ações que refletem positivamente na vida da população. Uma destas ações foi a compra de computadores e impressoras para os consultórios.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

“Por meio destes equipamentos, os médicos podem imprimir as receitas e garantir mais segurança para os pacientes serem medicados. Todos os consultórios contam com os equipamentos de informática”, afirma o diretor do Hospital, Thiago Luiz Franco. Além disso, por meio dos computadores nos consultórios, os médicos conseguem chamar os pacientes por meio de um painel eletrônico instalado na recepção. Com isso, quem precisa de atendimento sabe a sala para a qual deve se dirigir: consultórios clínicos, de ortopedia, ginecologia ou sala de medicação.