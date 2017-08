Hortolândia vai rever adicional de servidores

A Prefeitura de Hortolândia vai rever o adicional de insalubridades pagos a quase dois mil servidores públicos. A partir da próxima folha de pagamento, 53 já deixarão de receber o benefício por não atuarem em funções insalubres. Nos próximos 20 dias a prefeitura fará um “pente fino” para verificar as condições de trabalho e a ocorrência de insalubridade dos outros 1.937 servidores que atualmente recebem o adicional. O custo mensal com insalubridade chega a R$ 1,045 milhão na cidade. Foto: Divulgação

Dos 1.990 funcionários que recebem insalubridade, oito estão inseridos na faixa de grau mínimo (adicional de 10%), 76 na faixa de grau médio (20%) e 1.906 como grau máximo (40%). O município já elaborou um estudo no qual indica a readequação desses servidores em outras faixas ou o corte do adicional por conta de mudanças na função que descaracterizaram a insalubridade.

Contudo, representantes das secretarias às quais os funcionários estão ligados apontaram informações desatualizadas no documento, e a prefeitura divulgou que vai rever caso a caso por meio de nova identificação do grau de exposição dos servidores. Com as mudanças propostas no primeiro estudo, que começou a ser elaborado no início do ano, a prefeitura economizaria R$ 548 mil e cortaria o adicional de 551 servidores.