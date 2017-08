Hortolândia vai entrar na Justiça para pedir reintegração de posse

A Prefeitura de Hortolândia vai entrar na Justiça pedindo a reintegração de posse de 80 apartamentos que foram ocupados no final de semana no Jardim Boa Esperança. As obras do empreendimento estão paralisadas desde novembro do ano passado, após o TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontar irregularidades na contratação da empresa responsável pelos trabalhos.

De acordo com a Secretaria de Habitação, um grupo de 80 famílias ocupou o empreendimento no sábado. A prefeitura levantou que são pessoas vindas da cidade como também de Sumaré, Monte Mor e Campinas. Questionada se deve inscrever essas famílias em programas habitacionais, a administração não respondeu.

A obra envolve a construção de 100 apartamentos, estrutura de saneamento e de recuperação ambiental no Jardim Boa Esperança. O empreendimento faz parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

O município disse que abrirá nova licitação para dar continuidade às obras. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses federais, explicou que aguarda a prefeitura entregar os documentos técnicos para reprogramação do contrato, bem como documentação da nova licitação vencedora do processo.

De acordo com a Caixa, a prefeitura formalizou a decisão de não renovar o contrato com a construtora vencedora da licitação realizada pela municipalidade em dezembro do ano passado.