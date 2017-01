Hortolândia terá unidades no Amanda e no Centro

Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O prefeito Angelo Perugini (PDT) informou nesta quinta-feira que Hortolândia terá duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O pedetista participou ontem de um encontro realizado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) com novos prefeitos, no Palácio dos Bandeirantes, para apresentação do Programa Saúde em Ação.

As unidades de saúde serão construídas no Jardim Amanda e na região central, uma parceria do Estado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e a prefeitura. “Essa parceria com o Estado chega em boa hora. Estamos trabalhando para reestruturar o sistema de saúde da nossa cidade e colocá-lo para funcionar o mais rápido possível”, disse Perugini.

O prefeito afirmou que, de imediato, vai reformar o Hospital e Maternidade Mário Covas e aumentar o número de funcionários nos atendimentos de especialidades. “Nosso objetivo é zerar as filas de espera nas unidades de saúde e no hospital”, afirmou Perugini.

De acordo com o governador, o investimento na base primária da saúde pública é fundamental para melhorar o atendimento nas cidades. “Com o recurso, a intenção é resolver grande parte dos problemas com a saúde. Nós vamos pagar, mas quem vai licitar é a prefeitura”, disse Alckmin ao explicar a parceria com os municípios.

Por meio do Departamento de Comunicação da prefeitura, o secretário municipal de Saúde, Lourenço Zanardi, explicou que as duas unidades “serão fundamentais atender com mais conforto e qualidade a população”.

“O Jardim Amanda é o maior bairro da cidade e necessita de um espaço de qualidade. A população da Região Central necessitava urgentemente de uma unidade de saúde, pois eles são atendidos em bairros distantes”, declarou Zanardi.

O programa “Saúde em Ação” é uma parceria do Governo do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que proverá 70% dos recursos. Os outros 30% são recursos do Tesouro do Estado. O programa conta com investimento total de R$ 826 milhões e prevê a realização de 163 obras, como a construção ou reforma de clínicas, hospitais, ambulatórios de especialidades e Caps (Centros de Atenção Psicossocial) em várias cidades do Estado.