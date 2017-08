Hortolândia tem 60 moradores centenários

Hortolândia tem 60 moradores com mais de 100 anos de idade, segundo levantamento realizado pela prefeitura. A administração trabalha para identificar outros moradores centenários e pede auxílio da população.

De acordo com a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres, Tereza Godinho, o estudo realizado nos CRAS (Centros de Referências de Assistência Social) e no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) constatou que existem, atualmente, 60 idosos com idades entre 100 e 115 anos no município. Foto: Arquivo/O Liberal

A ação de identificação dos centenários faz parte do Programa Viva Mais, do governo municipal, que tem foco na qualidade de vida, bem-estar e hábitos saudáveis aos cidadãos do município. A administração pede a colaboração da população para identificar outras pessoas com mais de 100 anos. Quem conhecer alguém pode entrar em contato por meio do telefone 3965-1400, no ramal 6656.



Homenagem