Hortolândia quer implantar Escola em Tempo Integral

Hortolândia planeja implantar uma Escola em Tempo Integral e a previsão é de que o projeto experimental seja concluído até o mês de maio. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (25), durante a abertura oficial da Jornada Pedagógica, que contou com a participação de 2.300 professores e educadores.

“Nosso principal desafio é ampliar o tempo das nossas crianças na escola, com atividades de cultura, esporte, lazer e qualificação profissional”, disse o prefeito Angelo Perugini (PDT).

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o chefe do executivo, inicialmente serão atendidos alunos em condição de vulnerabilidade social. “Esse é o primeiro passo possível, que vamos construir junto com vocês. Peço que coloquem a alma em tudo que vão fazer neste ano. Precisamos segurar nossas crianças na escola e tirá-las da rua, onde estão expostas à criminalidade”, destacou.

Ainda no evento, Perugini adiantou que, em breve, a Secretaria de Educação passará a ser chamada de Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Com a mudança, será criado o Departamento de Ciência e Tecnologia, que poderá buscar recursos externos para investir em projetos inovadores na área da Educação, com foco na qualificação profissional.