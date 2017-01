Hortolândia tem 3 casos de violência doméstica em 3h30

Hortolândia registrou três casos de violência doméstica em menos de quatro horas. Os crimes ocorreram entre as 21 horas de quarta-feira e 00h30 de quinta-feira nos Jardins Nova Hortolândia, Novo Angulo e Everest. As vítimas foram orientadas quanto aos seus direitos, bem como das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, mas optaram apenas pelo registro da ocorrência.

A autônoma L.J.M., de 52 anos, procurou a delegacia depois de ter sido ameaçada e agredida pelo ex companheiro, um homem de 46 anos. De acordo com a vítima, ambos se desentenderam e o suspeito T.R.L. a ameaçou de morte e a empurrou contra o portão, causando ferimentos em uma de suas pernas. A violência ocorreu na casa da autônoma, na Rua Guido Marola, no Jardim Nova Hortolândia. A vítima, no entanto, não quis representar judicialmente contra o autor. Foto: Arquivo / O Liberal

No Jardim Everest, o aposentado E.M.S., de 70 anos, e a dona de casa B.B.S., de 55 anos, foram ameaçados pelo próprio filho, um autônomo de 27 anos. O aposentado teria repreendido o rapaz por uma discussão com o sobrinho, que é menor de idade, e ele teria se descontrolado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito danificou o carro da mãe e disse que mataria o pai. O casal foi comunicado sobre as medidas protetivas, mas não demonstrou interesse no momento.

Por volta da 00h30, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência provocada por desentendimento entre um casal. O caso aconteceu em um condomínio na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, no Jardim Novo Angulo.

Quando chegaram no endereço, os soldados foram recebidos pela técnico em enfermagem K.C.S.E., de 30 anos. Ela alegou ter ferido o marido, o soldador R.C.E., de 32 anos, com uma facada em um dos ombros ao se defender durante uma discussão.

O soldador, por ciúmes, teria ofendido verbalmente a mulher e a agredido com chutes e esbofeteado o rosto dela. Na tentativa de se defender, a técnico em enfermagem disse ter pego uma faca de cozinha e atingido um dos ombros do marido. O homem foi socorrido por vizinhos ao Hospital Mario Covas, onde permaneceu internado em observação.

O casal foi qualificado no boletim de ocorrência como vítima e autor. Os três casos serão melhores investigados pela Polícia Civil de Hortolândia.