Hortolândia receberá R$ 593 mil para rotatória

Foto: Assessoria Ana Perugini / Divulgação

A Caixa Econômica Federal liberou R$ 593 mil para a implantação de uma rotatória em frente ao campus do Iasp (Instituto Adventista de São Paulo), em Hortolândia. Os recursos são repassados pelo Ministério das Cidades, por meio de emenda parlamentar apresentada pela deputada federal Ana Perugini (PT).

O dispositivo, que vai ser construído no cruzamento da Avenida Santana com a Rua Pastor Hugo Gegembauer, no Parque Ortolândia, é uma reivindicação antiga de professores, alunos e moradores da região do Jardim Amanda, que sofrem com congestionamentos no local, principalmente em horários de pico.

A emenda ao Orçamento Geral da União foi apresentada pela deputada no início de 2016, e o repasse foi autorizado no final de outubro pelo ministério. Com a liberação da Caixa, a Prefeitura de Hortolândia pode iniciar a obra.

A parlamentar afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que a medida trará praticidade a moradores que passam pelo local. “Essa rotatória vai melhorar o trânsito e diminuir o transtorno dos motoristas, tanto para quem se dirige ao Iasp como para aqueles que vão e vêm da região do Amanda, que concentra mais de 70 mil pessoas”, disse Ana Perugini.