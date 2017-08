Hortolândia programa plantar 100 mil árvores até 2020

Na tentativa de deixar para trás a última colocação no ranking das cidades mais arborizadas entre os 67 municípios que compõem a Bacia PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Hortolândia traçou uma meta ambiciosa: plantar 100 mil árvores até o final de 2020. Segundo a prefeitura, de janeiro até agora, 25 mil espécies já foram plantadas, incluindo neste total tanto as ações de arborização urbana, como as em APPs (áreas de preservação permanente), em diversos pontos do município.

Nesta tarefa, a participação da comunidade é fundamental, entende o Poder Público, seja mantendo as espécies já existentes, seja colaborando no plantio e manutenção de novas árvores. A fim de sensibilizar e orientar a população, a secretaria acaba de disponibilizar no portal da prefeitura duas publicações na área ambiental: o “Guia de Arborização Urbana de Hortolândia” e a cartilha “Arborização+Segura”, usado no projeto de mesmo nome realizado em parceria com a CPFL Paulista, desde junho deste ano. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O objetivo é facilitar o acesso a informações sobre os benefícios, as formas de plantio, o manejo da floresta urbana, dentre outros, contribuindo para que haja árvores saudáveis e seguras dentro do município. No “Guia de Arborização urbana”, por exemplo, é possível encontrar desde a legislação básica na área ambiental, aos benefícios da arborização urbana, passando pelas práticas inadequadas com relação às árvores, espécies mais adequadas e contraindicadas para plantio em calçada, como fazer o plantio e combater pragas e doenças, dentre outros.