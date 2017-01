Hortolândia pede ajuda da população para melhorar centro

Foto: Reginaldo Prado / Divulgação

Com o objetivo de identificar problemas e encontrar solução para a região central, Hortolândia vai criar o ‘Observatório do Centro’, um grupo formado por representantes do comércio, comunidade e gestores públicos.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (10) pelo prefeito Angelo Perugini (PDT). “Queremos a participação de vocês para tomarmos decisões conjuntas sobre as ações necessárias para o centro. O Observatório será formado por pessoas pró-ativas, que nos ajudarão a identificar os problemas, buscar soluções e acompanhar o trabalho da Prefeitura”, disse o chefe do Executivo aos comerciantes. O objetivo é trazer melhorias nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, segurança e economia.

Na ocasião, o prefeito também falou sobre a retomada e conclusão das obras de revitalização da Rua Luiz Camilo de Camargo, onde funcionam cerca de 300 estabelecimentos comerciais.