Hortolândia oferece quatro vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com quatros vagas de emprego para auxiliar administrativo (1 vaga), auxiliar de manutenção predial / zelador (1 vaga) e lubrificador de veículos automotores (2 vagas). O interessado deve comparecer no PAT com carteira de trabalho, RG, CPF e cartão da PIS. O endereço é rua Argolino de Moraes, nº 405, no prédio do HORTOFÁCIL, na região central.

O contratado para auxiliar administrativo deve ser formado no Ensino Médio ou estar cursando o curso de Administração de Empresas. Ele será encarregado de pagar e receber contas, realizar atividades relacionadas ao controle financeiro da empresa e auxiliar os funcionários. As entrevistas acontecem nesta quarta-feira (17), a partir das 9h. O salário não foi informado.

O auxiliar de manutenção predial / zelador precisa ter concluído o Ensino Médio. O profissional irá acompanhar as mudanças do condomínio, verificar as atividades no local e dar suporte ao administrador e síndico. As entrevistas também acontecem nesta quarta-feira (17), a partir das 9h. O salário oferecido para o cargo é de R$ 1076, 25, além de adicional.