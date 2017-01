Hortolândia oferece atividades de lazer gratuitas para crianças e adolescentes

Começa nesta segunda-feira (9), em Hortolândia, o ‘Projeto Férias’, que tem o objetivo de oferecer atividades de lazer e recreação gratuitas para crianças e adolescentes.

As brincadeiras ocorrem até o dia 27 deste mês e serão realizadas no Centro Poliesportivo “Nelson Cancian”, localizado na rua João Barreto da Silva, 505, no Jardim Nova Hortolândia.

O projeto acontecerá de segunda à sexta-feira, em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. Serão oferecidas atividades como futebol de campo, pingue-pongue, futsal, pebolim, entre outras. Outras informações pelo telefone 3865.5577.