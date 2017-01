Hortolândia inicia ‘Jornada Pedagógica’

Cerca de 2.300 professores e educadores participarão da ‘Jornada Pedagógica’, que começa nesta quarta-feira (25), em Hortolândia, e será finalizada na sexta. O evento, que marca a abertura do ano letivo, é promovido pela Secretaria de Educação. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Com tema “Educar para Humanização e Cidadania”, a abertura das atividades começará às 19h, no Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire II”, no Remanso Campineiro. Depois, o secretário de Educação, Fernando Moraes, ministrará a palestra “Cidadania como Conceito de Totalidade”.

A Jornada Pedagógica oferecerá 16 palestras, com temas variados para educadores infantis, educadores infanto-juvenil, estagiários de inclusão, professores da Educação Infantil, professores do Ensino Fundamental, professores de arte, música, inglês, educação especial e educação física.

As palestras serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde nos Centros de Formação de Profissionais em Educação “Paulo Freire” I e II, no Centro de Convivência da Melhor Idade, no Creape (Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola) e em outras três unidades de ensino.

