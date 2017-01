Hortolândia ganha mais três pontos de coleta seletiva

Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia lança, ainda em janeiro, mais três dispositivos para descarte de recicláveis na cidade. A administração não informou que dia deste mês os equipamentos começaram a funcionar.

Instalados por meio de parceria entre a Prefeitura e o consórcio Consimares, do qual o município faz parte, os equipamentos estão localizados na Av. Olívio Franceschini, no Jd. Santana; na Rua Orlando Pavan, no Jd. Rosolen (próximo ao Banco Santander); e na Rua Casemiro de Abreu, no Jd. Amanda (perto da academia ao ar livre).

Segundo nota enviada para a imprensa, esses dispositivos são nomeados de “eco drive thrus”, contêineres instalados em vias de grande movimentação e dotados de coletores para o descarte correto de papel (azul), metal (amarelo), plástico (vermelho) e vidro (verde). Para depositar cada tipo de resíduo, basta encostar o veículo e selecionar o campo específico. Ciclistas e pedestres também podem utilizar os equipamentos.

O investimento é da ordem de R$ 90 mil e cada equipamento é capaz de coletar 4 toneladas/dia. O objetivo da ação é contemplar regiões com grande fluxo de veículos, promover a consciência cidadã com relação à coleta seletiva e facilitar a vida do munícipe que deseja realizar descarte correto de resíduos.

Tudo o que for descartado no “eco drive thru” será diariamente coletado pela prefeitura e levado para o Galpão de Triagem, no Parque Perón. A ideia é estimular a geração de trabalho e renda dos cooperados que lá atuam.