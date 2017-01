Hortolândia entrega 288 apartamentos de interesse social

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia entrega, nesta sexta-feira, as chaves de 288 apartamentos de interesse social. O Residencial Nova Estrela, construído através do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, é destinado a famílias com renda de até R$ 1,6 mil. O investimento total foi de R$ 58 milhões.

O Residencial Nova Estrela tem 672 apartamentos, divididos em três condomínios – 96 já foram entregues e 288 ainda aguardam a liberação. Os apartamentos foram construídos em uma área antes ocupada por mais de 400 famílias, que foram removidas para unidades habitacionais construídas no Jardim Primavera.

Os apartamentos que serão entregues hoje possuem 47,5 metros, contando com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As famílias que vão receber as chaves eram cadastradas no programa municipal de habitação e foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o secretário de Habitação, Jonas Pereira de Lima, a meta é construir duas mil unidades habitacionais nos próximos quatro anos e regularizar mais de cinco mil moradias. “Estamos buscando parcerias e recursos financeiros para iniciarmos novos projetos habitacionais e tirarmos mais pessoas do aluguel e de áreas de risco”, disse Lima.

A área onde foi construído o Residencial Nova Estrela era ocupado por cerca de 400 famílias. Entre 2010 e 2011, a prefeitura removeu os moradores e comprou o terreno, demolindo os barracos. Sendo assim, a administração deu início à construção do projeto habitacional.

