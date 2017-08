Hortolândia arrecada mais de 26 mil peças na Campanha do Agasalho

A Prefeitura de Hortolândia arrecadou mais de 26 mil peças de roupas na Campanhas do Agasalho deste ano. As doações puderam ser feitas diretamente no Funsol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, ou nos mais de 30 pontos de coleta instalados em diferentes regiões da cidade. Foto: Reginaldo Prado

De acordo com a presidente do Fundo Social, Terezinha Prataviera, 70% das peças foram doadas às pessoas de baixa renda, atendidas pelas 42 entidades do município cadastradas no órgão. Já os 30% restantes ficaram com o próprio Fundo para compor o bazar que o órgão mantém. “Com os recursos levantados no bazar, fazemos a aquisição de equipamentos como cadeiras de rodas, muletas e bengalas, que também doamos para pessoas que precisam”, explica a presidente.

Terezinha destaca a qualidade das peças arrecadadas neste ano. “As pessoas doaram roupas em melhor estado de conservação. Tanto que a quantidade de peças descartadas foi menor do que em anos anteriores”, observa.