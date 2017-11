Hortolândia antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

O 13.º salário é um benefício que está previsto na Constituição Federal como gratificação natalina. Embora todo trabalhador brasileiro receba esse benefício, o pagamento não é exatamente igual para os empregados da iniciativa privada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Para os servidores municipais, os pagamentos são feitos de acordo com o que está no estatuto de cada categoria.

A Prefeitura de Hortolândia antecipará o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os cerca de 5 mil servidores municipais. O dinheiro estará na conta dos trabalhadores nesta sexta-feira (17). A segunda parcela do salário extra será paga até o dia 20 de dezembro.

Em Hortolândia, o servidor tem direito ao décimo terceiro salário, a ser pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, conforme o artigo 110 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O servidor também pode optar em receber o 13º no mês do seu aniversário ou junto com suas férias.

Reajuste de 4,56%

Em maio, a Prefeitura concedeu reajuste salarial de 4,56% aos servidores municipais. Com o reajuste, a Administração garantiu a reposição de perdas inflacionárias do período de maio de 2016 a maio deste ano.

Para conceder o reajuste aos servidores, a atual Administração teve que reorganizar o orçamento deste ano, aprovado em 2016 sem reserva de receita para garantir a recomposição salarial, um direito dos servidores.