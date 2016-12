Hortolândia antecipa pagamento de dezembro

Foto: Leon Botão / O Liberal

Na contramão de outras prefeituras da região, que estão atrasando o pagamento do abono salarial do funcionalismo público alegando falta de caixa, Hortolândia antecipou a quitação do salário de dezembro, que deveria ser pago no quinto dia útil de janeiro. A partir desta quarta-feira aproximadamente R$ 17 milhões referentes à folha de pagamento estarão depositados nas contas dos servidores. Além desse valor, cerca de R$ 1 milhão será liberado referente às férias. A segunda parcela do abono salarial, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, também foi depositada pelo executivo de forma adiantada, no dia 18.

“Mesmo diante de uma crise financeira nacional, onde a grande maioria dos municípios apresenta dificuldades em cumprir com suas obrigações, nós conseguimos implantar uma gestão eficiente para honrar todos os compromissos com os servidores municipais. O 13° salário também foi quitado de forma antecipada no dia 30 de novembro e, deixarei a prefeitura no dia 31 de dezembro com o sentimento de dever cumprido”, explicou o prefeito Antonio Meira (PT), que concorreu à reeleição mas perdeu o cargo do executivo para Angelo Perugini (PDT).

Já os servidores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste Sumaré ainda aguardam para receber o 13°. Em Americana, o prefeito Omar Najar (PMDB) informou que a primeira parcela do benefício deve ser paga nesta quarta-feira, dia 28, e a segunda, no dia 23 de janeiro. As outras duas cidades também deixaram para quitar o abono salarial apenas no ano que vem.