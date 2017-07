Homem morre após ser atingido por ônibus em Hortolândia

Um homem morreu na noite de domingo (30) após ser atingido por um ônibus no Terminal Metropolitano de Hortolândia. A vítima teria surgido repentinamente na lateral do veículo, ao atravessa fora da faixa de pedestres, segundo depoimento do motorista do ônibus. O pedestre morreu no local.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), a vítima foi atingida por um ônibus da empresa Boa Vista, que operava a linha 697, que liga Hortolândia a Campinas. A empresa registrou o boletim de ocorrência. Questionada, a EMTU não informou se deve apurar as circunstâncias do acidente.

ILUMINAÇÃO

A EMTU informou que foi constatado que alguma lâmpadas no Terminal estão apagadas, e deve ser substituídas ainda hoje (30) pelo Consórcio Bus+, responsável pela manutenção dos terminais metropolitanos. A EMTU afirmou, contudo, que as lâmpadas apagadas não comprometem a visualização noturna.