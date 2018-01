Homem morre após desabamento de muro

O morador de Hortolândia Cleildison Teixeira de Souza, de 38 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (11), após ser atingido pelo muro de sua residência, que desabou sobre ele. A casa fica na Rua Hélio Marcelino, no bairro Santa Esmeralda, e o acidente aconteceu por volta das 17h.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de Hortolândia, a chuva que caiu na cidade durante o período da tarde foi um dos fatores que incidiram sobre a queda da estrutura.

Ainda segundo o registro do caso, o homem chegou a ser atendido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Mário Covas, entretanto o óbito foi constatado ainda no local do acidente.