Homem embriagado e sem CNH causa acidente na SP-101

Um homem de 61 anos, que dirigia embriagado e sem habilitação, causou um acidente grave na madrugada deste sábado (29) em Hortolândia. O motorista conduzia um Gol na Rodovia SP-101, que liga Campinas a Monte Mor, na altura do km 12, sentido Campinas, quando bateu na traseira de outro veículo e capotou. O carro atingido era um Uno, que tinha três pessoas em seu interior. O veículo perdeu o controle e capotou até parar no recuo da rodovia. Foto: Reprodução/Google

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Dentro do Gol havia algumas garrafas de bebidas alcoólicas. A Polícia Rodoviária informou que o motorista foi liberado, mas não confirmou se ele pagou fiança. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Hortolândia.

