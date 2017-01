Homem é preso por receptação em Hortolândia

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem identificado como M.S.O. foi preso em flagrante por receptação na noite do último sábado, em Hortolândia, ao ser flagrado pela Polícia Militar com um smartphone com queixa de furto.

Segundo informações da própria PM, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro Boa Esperança, quando avistaram M. no cruzamento das ruas Dezesseis e Guamirim e o abordaram. O rapaz levava consigo um smartphone da marca Samsung com queixa de furto e foi detido.

Levado ao Plantão Policial de Hortolândia, o homem foi autuado em flagrante e teve fiança arbitrada no valor de R$ 3 mil, mas, como não pagou o valor, foi recolhido à Cadeia de Sumaré, onde ficará à disposição da Justiça.