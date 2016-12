Homem é preso após agredir e fraturar costela da esposa

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a esposa, de 25 anos, na noite desta terça-feira (27), em Hortolândia. A vítima teve uma das costelas fraturadas e ficou com vários hematomas pelo corpo. O suspeito alegou que os dois se agrediram durante uma discussão e que apenas se defendeu. Ambos foram levados ao Hospital Estadual Mário Covas e médicos plantonistas constataram lesões apenas na vítima.

O crime ocorreu por volta das 19 horas na residência do casal, na Rua Turmalina, no bairro Santa Esmeralda. Quando policiais militares chegaram no endereço, foram informados pela balconista D.M.G. que ela havia sido agredida fisicamente pelo marido, o manobrista J.G.S., ficando com hematomas e sinais de violência pelo corpo.

O suspeito, por sua vez, alegou que discutiu com a mulher porque ela queria dinheiro para participar de uma excursão ao Rio de Janeiro e, que ambos, se agrediram. O casal foi conduzido ao Hospital Estadual Mário Covas, onde a vítima foi atendida pelo médico plantonista Henrique Araújo Kalbermatter. De acordo com ele, a balconista fraturou a costela direita. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A vítima reclamou ainda de dores no ouvido esquerdo, também reflexo das agressões, além de apresentar hematomas pelo corpo. Já o manobrista, foi atendido pelo médico João Paulo, que não constatou nenhum tipo de lesão.

O caso foi apresentado no Plantão Policial de Hortolândia. O delegado Edson Antonio dos Santos determinou a prisão em flagrante do manobrista com base na Lei Maria da Penha. “Embora o indiciado tenha narrado que apenas se defendeu, o depoimento da vítima é contundente em revelar as circunstâncias das constantes agressões sofridas e que somente não o denunciou devido ao medo das ameaças”, argumentou.

Segundo o delegado, o depoimento da vítima, especialmente em casos de violência, possui “relevância ímpar” e, no caso da balconista, as declarações encontraram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência. O manobrista foi levado para a cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça.