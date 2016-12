Homem é preso após agredir a mulher com socos

Um pedreiro de 41 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (29), em Hortolândia, depois de agredir a mulher, também de 41 anos, com socos na cabeça. O casal está junto há 18 anos e tem dois filhos. O crime ocorreu por volta das 22 horas, na casa da família, na Rua Osasco, no Jardim Nova Europa.

Segundo a vítima, a balconista S.A.V., ela e o marido se desentenderam e ele a agrediu com socos na região da cabeça. A mulher foi socorrida por policiais militares ao Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Mario Covas, onde a médica Gabriela Barbosa, constatou hematoma do lado esquerdo da cabeça, provocado por trauma cranioencefálico.

Foto: Arquivo/O Liberal

No Plantão Policial, a vítima contou o ocorrido ao delegado Edson Antonio dos Santos e optou pelo registro da ocorrência e representação contra o pedreiro R.A.G., solicitando ainda medidas protetivas. O delegado determinou a prisão em flagrante do suspeito. Ele foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia, onde fica à disposição da Justiça.