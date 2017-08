Homem é pego dirigindo sem CNH e tenta subornar policiais com R$ 100

Um jovem de 18 anos foi detido por corrupção ativa ao tentar subornar policiais militares de Hortolândia depois de ser pego dirigindo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele teria oferecido R$ 100 para que os oficiais não adotassem as medidas administrativas previstas em lei.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o jovem estava dirigindo uma moto pela Rua Rui Barbosa, no Jardim Amanda, em atitude suspeita. Os policiais decidiram pela abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, a PM constatou que ele não era habilitado e decidiu pelo recolhimento da moto ao Pátio Municipal.

Diante da situação, o jovem tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 100 para que as medidas administrativas previstas em lei não fossem adotadas. A PM, então, deu voz de prisão em flagrante ao jovem por corrupção ativa. Ele foi encaminhado para o Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A moto foi recolhida ao Pátio Municipal.