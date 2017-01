Homem é morto a pauladas em frente de casa em Hortolândia

Um homem de 51 anos foi morto a pauladas na manhã deste domingo (15), em Hortolândia. O crime aconteceu em frente à casa onde a vítima morava, na Rua Graciliano Ramos, no Jardim Amanda. Momentos antes de ser assassinado, Paulo Pereira dos Santos teria discutido com a mulher, a costureira N.X.S., de 48 anos, que deixou a residência e seguiu para a casa de familiares.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria chegado em casa alterada, sob efeito de álcool e drogas e começado a discutir com a mulher. Durante a briga, o filho do casal teria entrado em contato por telefone e, ao perceber, que os pais estavam discutindo, seguiu para a residência na tentativa de acalmar os ânimos. Ele não conseguiu e resolveu ir embora. Foto: Divulgação/Cézar Henrique - Notícias em Foco

A costureira, por sua vez, querendo evitar mais transtornos, teria deixado a vítima sozinha e seguido para a casa de familiares. Porém, quando ainda estava pela rua, viu quando um veículo desconhecido, de cor clara, parou em frente a casa onde mora. Nesse momento, o marido dela teria iniciado uma discussão com o condutor. A mulher, alegou, no entanto, que deixou o local e não presenciou nenhum tipo de agressão.

Pouco tempo depois, a costureira foi informada que o marido havia sido morto a pauladas em frente a residência. A suspeita é que a vítima tenha sido atingida várias vezes na cabeça com um pedaço de madeira. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser chamado, mas quando chegou no endereço, o homem já estava morto.

Segundo a polícia, a vítima possuía antecedentes criminais e já teria, inclusive, ficado preso. A equipe de perícia esteve no local e recolheu um pedaço de madeira e um alicate. O corpo foi removido pela funerária Bom Pastor e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. O enterro foi realizado nesta segunda-feira, no cemitério da Saudade, em Sumaré.

O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pelo 2ºDP (Distrito Policial). Ainda não há pistas do autor do homicídio.