Homem com passagens por roubo é morto a tiros

Um homem de 39 anos com várias passagens por roubo foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (17), em Hortolândia. O crime aconteceu por volta das 16 horas, no cruzamento das Ruas Minas Gerais e Papa Paulo VI, no Jardim Aline. O autor do homicídio ainda não foi identificado pela polícia. Foto: Arquivo/O Liberal

Policiais militares foram chamados no local, onde estaria ocorrendo uma troca de tiros. Quando chegaram no endereço, encontraram um Gol de cor branca com placas de Campinas e a lateral esquerda alvejada por vários disparos de arma de fogo. Próximo do carro, havia diversas munições de calibres diferentes.

LEIA TAMBÉM: Modernização da rua Luiz Camilo de Camargo tem primeira fase concluída

No mesmo bairro, no cruzamento das Ruas África do Sul e Dinamarca, os policiais encontraram a vítima atingida por três tiros, dois deles na cabeça. O homem morreu no local.