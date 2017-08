Governo assina desapropriação para criação de marginais

As obras para implantação de vias marginais na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) poderão avançar após a publicação do Decreto de Utilidade Pública (DUP), assinado pelo governador Geraldo Alckmin. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 16, autoriza a desapropriação de uma área de 2.065,67 m², em Hortolândia.

A previsão é que as marginais sejam implantadas entre o km 11,5 ao km 13,2 e que os serviços sejam iniciados em maio de 2018 com previsão de término em março de 2019. A obra terá investimento de R$ 2,1 milhões e será realizada pela concessionária Rodovias do Tietê sob fiscalização da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Foto: Reprodução / Google Maps

As marginais beneficiam os moradores do município com mais segurança e fluidez viária ao segregar o tráfego de longa distância do local, melhoria no acesso aos bairros e indústrias instaladas no trecho, impulsionando o desenvolvimento da região.