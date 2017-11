Garota de 16 anos é detida com carro roubado e confessa crime

Uma adolescente de 16 anos foi detida, nesta segunda-feira (20), em Hortolândia, suspeita de roubar um carro. Ela foi pega dirigindo o veículo e não só confessou saber que o automóvel era roubado, como disse ter participado do assalto. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Por volta das 23h20, policiais militares foram informados de que pela Rua Eliza Laurinda da Silva, no Jardim Santana, havia algumas pessoas desmanchando um veículo Punto de cor branca roubado no último sábado.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) seguiu para o local e pela Rua Ida Marchi de Queiroz, no mesmo bairro, viram o carro no meio de um aglomerado de pessoas. Assim que percebeu a presença da polícia, o condutor saiu com o veículo.