Funcionário é baleado em assalto a supermercado; ninguém foi preso

Um funcionário de um supermercado – a idade ainda não foi divulgada – foi baleado durante um assalto na manhã desta sexta-feira (28), no interior do estabelecimento, na Rua Diamante, no Jardim Santa Esmeralda, em Hortolândia. De acordo com informações da Guarda Municipal, a vítima foi socorrida pelos bombeiros ao Hospital Mário Covas e depois transferida para o Hospital Estadual de Sumaré, Dr. Leandro Franceschini. Ninguém foi preso.

Ainda segundo a guarda, dois homens entraram no estabelecimento por volta das 7h40, trancaram os funcionários nos fundos do estabelecimento e atiraram contra o açougueiro. De acordo com a assessoria do Hospital Estadual de Sumaré, o estado do funcionário é gravíssimo.

A guarda não soube dizer a quantia levada do supermercado. Os bandidos fugiram. O crime será registrado no 2º DP (Distrito Policial).