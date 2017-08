Força-tarefa aumenta frota do Samu em Hortolândia

Uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Hortolândia aumentou a frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em circulação na cidade. No começo do ano, quatro ambulâncias estavam paradas por problemas mecânicos e outras três circulavam, mas com equipamentos antigos. Após serviços de manutenção e conserto nos veículos, atualmente o número de carros de circulação chega a quatro, além de outros três reservas.

A manutenção dos veículos e dos equipamentos do Samu é uma das ações da OS (Organização Social) APGP (Associação paulista de Gestão Pública), empresa contratada pela prefeitura para fazer a gestão das unidades de urgência e emergência do município. De acordo com o coordenador do Samu, Renato Lopes Machado, as condições precárias dos veículos são coisas do passado. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

“É muito difícil saber que alguém precisa de ajuda e que, por problemas mecânicos, corremos o risco de não chegar em tempo. Mas isso não acontece mais. Todas as nossas ambulâncias estão em ordem e temos veículos de reserva, caso ocorra algum problema”, afirmou. “Antes, os carros quebravam para depois ir para a manutenção. Agora, temos contrato com uma oficina que realiza manutenção preventiva”, destacou o coordenador.