Farmácias Populares são fechadas por ordem do Ministério da Saúde

As Farmácias Populares do Jardim Amanda e do Centro de Hortolândia foram fechadas por determinação do Ministério da Saúde, segundo informações da prefeitura do município. O município recebeu um ofício do órgão federal informando sobre o encerramento das atividades realizadas na unidade da Farmácia Popular do Jardim Amanda, com prazo de 30 dias para que a prefeitura formalize inventário e outras pendências necessárias. Além disso, a unidade do Centro, que estava fechada para mudança de endereço, não será mais reaberta.

De acordo com o Departamento de Planejamento da Secretaria de Saúde de Hortolândia, o Ministério da Saúde é que mantém estas unidades no município, sendo o governo federal responsável por decidir sobre a extinção do serviço.

Foto: Divulgação

O programa Farmácia Popular foi implantado em Hortolândia em 2006, no primeiro governo do prefeito Angelo Perugini (PDT). A iniciativa do governo federal garantiu o acesso da população a mais de 110 itens farmacêuticos gratuitamente ou a preço de custo, o que representa uma redução de até 90% no valor destes produtos e medicamentos, se comparado ao preço de mercado. Os principais medicamentos que fazem parte do programa são os anticoncepcionais e os indicados para hipertensão e diabetes.