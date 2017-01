Famílias começam a mudar para Residencial Novo Estrela 2

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os primeiros moradores do Residencial Novo Estrela 2, em Hortolândia, começaram a se mudar nesta segunda-feira (30) para os imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos foram entregues para 288 famílias na sexta-feira passada. Elas foram contempladas com os apartamentos construídos pela Prefeitura de Hortolândia, em parceria com o governo federal. De acordo com a Secretaria de Habitação, mudarão para o condomínio 36 famílias por dia, até completar as 288.

De acordo com a Secretaria da Habitação, as unidades habitacionais atendem famílias com renda de zero a R$ 1.600, cadastradas no programa municipal de habitação e contempladas no sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal. São pessoas que pagavam aluguel ou moravam de favor em casa de amigos ou parentes.

LEIA TAMBÉM: Meira não criou identidade na prefeitura, diz consultoria

A família do instalador Messias de Freitas está em festa com a conquista do apartamento. Ele, a esposa e dois filhos vão começar uma vida nova. “Nós estávamos morando de favor, na casa de parentes, no Jardim São Bento. Antes disso, pagávamos aluguel. Estamos realizando nosso sonho. Vamos ter uma vida mais tranquila a partir de agora”, comemora Freitas.

MAIS MORADIAS

A prefeitura e o governo federal trabalham para finalizar as obras dos 288 apartamentos do Residencial Novo Estrela I, que garantirão moradia digna para famílias removidas de áreas de risco. A meta do prefeito Angelo Perugini (PDT) é construir 2 mil novas unidades habitacionais até o final de 2020 e regularizar mais de 5 mil imóveis. Para isso, busca parcerias e recursos financeiros externos.