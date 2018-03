Facebook vai ter que identificar autor de ofensas

A Justiça determinou que o Facebook forneça ao prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), a identificação de quem criou duas páginas na rede social para criticá-lo durante a campanha eleitoral de 2016. A decisão é do último dia 15.

A sentença do juiz André Carlos de Oliveira impõe multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento. Ainda em 2016, a Justiça já havia concedido liminar e as publicações ofensivas foram retiradas do ar. Agora, o Judiciário determinou a identificação do responsável ou responsáveis pelas publicações, chamadas pela defesa de Perugini de “ilícitas”. Foto: Arquivo / O Liberal

Basicamente, as comunidades acusavam o atual prefeito de Hortolândia de trair o PT (Partido dos Trabalhadores) por migrar para o PDT, assim como a população do município, por ter abandonado o mandato de deputado estadual, que ocupava havia três meses, para concorrer novamente à prefeitura. Naquele ano, Perugini foi eleito pela terceira vez para comandar a cidade. Antes, já havia sido prefeito de 2005 a 2012. Algumas publicações atribuíam frases falsas ao político.

Na ação, o advogado de Perugini argumenta que as publicações causaram “profundo abalo à imagem pública” do atual prefeito, “repercutindo tanto no lado pessoal quanto no profissional”. Segundo os advogados Luis Carlos Rodrigues e Wagner Rubinelli, o prefeito suporta críticas “construtivas e até destrutivas”, mas que as publicações durante a campanha consistiam em injúrias e calúnias.

O juiz determinou que o Facebook forneça a identidade dos criadores dos conteúdos “com os registros de criação, acesso e modificação dos que publicaram conteúdo ofensivo”. Procurada, a advogada Priscila Andrade, que representa o Facebook no processo, não quis comentar se irá recorrer da decisão. Perugini também havia pedido a remoção das páginas, o que foi negado.