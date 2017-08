Fábricas da Mabe serão leiloadas com previsão de R$ 242 milhões

As fábricas, patentes e marcas da fabricante de eletrodomésticos Mabe serão colocados em leilão, com valor inicial total de R$ 242 milhões. O edital foi publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estipulando as datas para as apresentações das propostas de compra. O valor levantado com a venda será utilizado para o pagamento dos credores da empresa, que decretou falência em fevereiro de 2016.

Por conta da crise econômica, a massa falida da empresa decidiu apresentar quatro propostas para compras, dividindo os bens em pacotes diferentes. Dessa maneira poderão ser dados lances para adquirir, por exemplo, todos os bens e marcas da Mabe, quanto ofertas específicas para a patente de uma linha de produtos. Os lances que incluírem o maior número de bens disponíveis terão prioridade, segundo a assessoria de imprensa.

Foto: Arquivo / O Liberal

Somente a fábrica de Hortolândia está avaliada em R$ 97 milhões. A empresa possui ainda uma planta em Campinas, com valor estimado em R$ 94 milhões. As marcas e patentes da Mabe, que incluem por exemplo as marcas Dako e Continental, estão avaliadas em R$ 50 milhões. Caso os interessados solicitem, os dados da proposta serão mantidos em sigilo. Somente o lance vencedor deve ser obrigatoriamente divulgado.