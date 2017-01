Ex-prefeito de Hortolândia diz estranhar decreto de calamidade

Acompanhando a situação de Hortolândia de fora, o ex-prefeito Antonio Meira (PT) afirmou nesta sexta-feira (13), em nota, que o decreto de calamidade financeira causa “profunda estranheza”.

O petista alegou que saiu da administração com superavit de caixa, contas em dia, e R$ R$ 4 milhões a receber referentes a repasses federal e estadual.

Na nota, o ex-prefeito diz que deixou para seu sucessor o pagamento relativo ao salário dos servidores do mês de dezembro, com vencimento em janeiro, devidamente quitado, assim como as parcelas do 13º salário.

“A folha de pagamento do município foi entregue ao sucessor com 49%, bem abaixo da margem de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação aos cargos comissionados, sua administração preencheu somente 60% das vagas permitidas pela lei. Os demais 40% nunca foram preenchidos, o que mostra sua responsabilidade com as finanças do município”, diz a nota, sobre o governo de Meira.

Ainda em nota, o ex-prefeito defendeu que honrou os acordos sobre o salário dos servidores da prefeitura durante quatro anos, com reajustes referentes à inflação. L. B.

