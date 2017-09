Escola de tempo integral será instalada no Parque Irmã Dorothy

A Prefeitura de Hortolândia anunciou que irá inaugurar no ano que vem uma escola de tempo integral dentro do complexo do Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, localizado na região do Jardim Rosolen. A unidade municipal funcionará no prédio que abrigava o Centro de Arte e Cultura.

Segundo a administração, o imóvel já está em reforma e a nova unidade oferecerá 140 novas vagas, sendo quatro salas de Jardim II (parcial) e cinco salas, uma de cada, de todas as etapas do Ensino Fundamental I (do 1° ao 5° ano), em regime integral.

LEIA TAMBÉM: Câmara realiza audiência para debater bem-estar e proteção animal

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As obras contemplam a parte elétrica, hidráulica, alvenaria, serralheria, marcenaria, pintura e implantação de cozinha. O novo espaço terá salas de informática, de leitura, de educação ambiental e de orientações de estudos. As obras devem estar concluídas no final de setembro.