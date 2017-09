Envolvido em sequestro de casal de empresários é morto

Um homem identificado como Igor Vinicius Limpo Lima, de 19 anos, que estava envolvido no sequestro de um casal de empresários no distrito de Sousas, em Campinas, no dia 19 de agosto, foi assassinado na porta de sua casa, em Hortolândia, nesta quarta-feira (30). A informação só foi divulgada pela PM (Polícia Militar) nesta sexta (1º).

Os empresários foram encontrados no Jardim Conceição, em Hortolândia, no mesmo dia do sequestro, e Igor foi preso por receptação, já que mantinha objetos pertencentes ao casal sequestrado. No momento em que foi detido, de acordo com a PM, ele denunciou que um indivíduo conhecido como Carlinhos estava com o carro das vítimas e revelou em qual endereço.

Foto: Arquivo/O Liberal

Ao chegarem no local, na Rua Pau Brasil, os PMs encontraram o veículo e as vítimas. Já Carlinhos não estava na casa e está foragido até o momento.