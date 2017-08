Hospital volta a realizar cirurgias ortopédicas de urgência

O Hospital Municipal Governador Mário Covas realizou a primeira cirurgia de trauma ortopédico nesta semana, numa ação de retomada de procedimentos emergenciais em ortopedia, após quatro anos sem oferecer atendimento cirúrgico nesta área.

Com a contratação de um profissional especializado nestes procedimentos, pacientes acidentados que necessitam de operações de pequeno ou médio porte, para tratar traumas imediatos, podem ser atendidos no Hospital.

O centro cirúrgico do Hospital já realizou, no passado, pequenas cirurgias ortopédicas. No entanto, há cerca de quatro anos, pacientes de urgência e emergência com indicação cirúrgica eram encaminhados para hospitais de referência, como o Hospital Estadual de Sumaré e o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade de Campinas).