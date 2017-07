Dupla é presa com R$ 2,4 mil furtados de supermercado de Hortolândia

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Dois homens foram presos suspeitos de furtarem R$ 2.441,70 em espécie de um supermercado localizado no Jardim Amanda 2, em Hortolândia, na noite deste sábado (22). Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado.

Segundo informações do 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), uma equipe fazia patrulhamento pela região quando viu o jovem L.A.B., de 22 anos, entrando em um Palio e deixando dois pés de cabra para trás. O motorista do veículo fugiu e uma viatura da PM (Polícia Militar) começou a a perseguição.

Em certo momento, os policiais conseguiram deter o veículo, mas o motorista conseguiu fugir da abordagem pulando muros de residências. Além de L., um outro homem de 23 anos foi detido pela PM. Dentro do Palio os policiais encontraram uma mochila com o dinheiro, que tinha sido furtado do mercado.