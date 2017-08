Dupla é pega após roubar caminhão carregado de frango

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (14) em Hortolândia depois de terem roubado um caminhão carregado de carga frigorífica. A Polícia Militar abordou a dupla no momento em que ela fazia o descarregamento de mais de 28 mil quilos de frango num barracão no bairro Chácaras Assay. A carga era avaliada em R$ 163 mil.

Após uma perseguição por algumas ruas, os policiais detiveram os suspeitos de participação no crime no km 10 da rodovia SP-101 (Adhemar de Barros). Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, não houve congestionamento na via. Uma arma foi apreendida durante a ação. O motorista do caminhão foi feito de refém durante o roubo no momento em que descansava num posto na cidade de Miracatu (SP). A carreta havia partido de Curitiba (PR) e tinha como destino Salvador (BA).

