Droga escondida no assoalho de carro leva dois para cadeia

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dois rapazes de 21 e 23 anos foram presos nesta quarta-feira (16), em Hortolândia, durante a Operação Força Total realizada pela PM (Polícia Militar). Ambos são suspeitos de tráfico de drogas. No carro em que eles estavam foram apreendidos um tijolo de maconha e 19 porções da mesma droga, além de dinheiro.

O flagrante aconteceu na Estrada Municipal Campo Grande, no bairro Santa Esmeralda. Os jovens estavam em um Celta. O veículo era conduzido por um serralheiro de 23 anos e o passageiro era um ajudante geral de 21 anos.

Em revista no carro, os policiais encontraram no assoalho, do lado do passageiro, um tijolo de maconha. E em um compartimento improvisado debaixo do banco do motorista, apreenderam 19 porções da mesma droga e R$ 55.