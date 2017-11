DISE prende traficante no Jardim Amanda após investigações

Um homem de 18 anos foi detido em Hortolândia na manhã desta sexta-feira (17) pela DISE (Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes) de Americana. Com ele foram apreendidos um total de 1,1 kg de entorpecentes divididos em porções de maconha e cocaína e R$ 38 em dinheiro. Ele foi flagrado pelos policiais vendendo as drogas para um terceiro, que também foi detido, mas liberado após prestar depoimento. Foto: Polícia Civil-Divulgação

De acordo com informações da DISE, a prisão é resultado de investigações que indicavam um ponto de tráfico na Avenida Cora Coralina, no Jardim Amanda. Depois de vigiarem o local por dois dias, os policiais abordaram o suspeito por volta das 11h30 desta sexta-feira no momento em que ele vendia cocaína para um indivíduo.

LEIA TAMBÉM: Venda dos ativos da Mabe chega a R$ 70 milhões

Após conversa, o homem confessou o crime e indicou que em uma mata localizada na Rua Epitácio Pessoa havia mais entorpecentes enterrados. O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas. Em sua posse e escondido na área verde foram localizados 180g de maconha e 927g de cocaína, ambas divididas em porções. Já o comprador de cocaína foi liberado após ser lavrado contra ele um termo circunstanciado de ocorrência.