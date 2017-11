Desassoreamento de reservatórios depende de aval

O reservatório JAC 1 foi construído na região do Jardim Novo Ângulo. Já o JAC 2 faz parte do projeto de macrodrenagem, que inclui a canalização do Ribeirão Jacuba, tudo com recursos federais.

A autorização para o empréstimo, por meio do Programa de Eficiência Municipal lançado pelo banco estatal, foi concedida pela câmara na última segunda-feira. O pagamento deverá ser feito em 54 parcelas mensais, com seis de carência, totalizando 60 meses.

A Prefeitura de Hortolândia pretende celebrar contrato de financiamento no valor máximo de R$ 2,5 milhões junto ao Banco do Brasil para a compra de máquinas e equipamentos visando desassorear os reservatórios JAC 1 e 2 e também para colocar em funcionamento a usina municipal de reciclagem dos resíduos sólidos.

“A relevância da operação está no fato dos reservatórios de contenção de cheias recentemente construídos, notadamente os JAC 1 e 2 do Ribeirão Jacuba, encontram-se e são assoreados constantemente, demandando trabalho permanente de desassoreamento. Caso contrário, não serão mais capazes de conter as cheias”, explicou o prefeito Angelo Perugini (PDT).

Com o dinheiro do financiamento, a prefeitura pretende comprar duas escavadeiras hidráulicas, um conjunto de britador, uma estação primária de limpeza e uma escavadeira elétrica. “As cheias de verão costumam alagar parte da região central, impedindo o tráfego de pessoas e veículos e causando grandes prejuízos aos moradores e comerciantes”, reforçou o prefeito. “Neste sentido, parece-nos essencial regular a vazão do curso d’água de forma a evitar a ocorrência de episódios como o citado acima”, frisou.

Sobre a usina municipal de reciclagem de resíduos sólidos, a prefeitura alega que ela opera com equipamentos locados, o que deixa o município na condição de extrema dependência em relação às empresas proprietárias dos equipamentos.

Ainda de acordo com a administração, a produção de resíduos da construção civil supera a casa de dez toneladas por mês. “Tratando-se de uma usina que opera em regime de 24 horas e ao longo dos sete dias semanais, entendemos mais adequado adquirir os equipamentos que a guarnecem.