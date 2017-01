Depois de Americana, Hortolândia também decreta estado de calamidade

Assim como fez Americana no início de outubro do ano passado, o prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), decretou nesta sexta-feira (13) estado de calamidade financeira. Os motivos serão apresentados pelo chefe do Executivo em uma coletiva de imprensa marcada para às 15h no Palácio das Águas, sede do governo municipal.

Na prática, o documento é uma declaração de que o município não tem condições financeiras para arcar com todas as despesas. Ajuda federal ou estadual pode ser pedida, mas depende de muitas análises. Leia a cobertura completa na edição deste sábado (14) do LIBERAL.

LEIA TAMBÉM: Montadoras têm 7,7 mil trabalhadores em lay-off ou PPE